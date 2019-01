VIDEO | Soome U18 koondise tüdruk lajatas BSBC turniiril palli kahel korral pealt!

Naiste korvpallis on pealtpanekud ka kõige kõrgemal tasemel üsna harvaesinev nähtus, 17-aastase neiu puhul on see eriti haruldane. Egiptuse juurtega Kuier treenib igapäevaselt Helsingi korvpalliakadeemias ning tõenäoliselt on neiu karjäär üsna kiirelt viimas teda WNBA-sse.

Kahe esimese kohtumisega BSBC turniiril kogus Kuier keskmiselt 22,5 punkti ja 7,5 lauapalli.