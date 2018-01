VIDEO | Siim-Sander Vene selgitas, miks ta Itaalia liigat Leedu variandile eelistas

Eesti korvpallikoondise ääremängija Siim-Sander Vene andis täna Itaalias Vareses pika pressikonverentsi, põhjendades muu hulgas, miks ta eelistas Itaalias jätkamist ühele Leedu variandile, mis tal Reggio Emiliast lahkudes samuti tagataskus oli.

"Fakt on, et ma ei saanud Reggio Emilia eest Itaalia liigas platsile. Tahtsin seda liigat proovida ja endale siin võimaluse anda. Varese tundus hea valikuna. Leedus olen ma juba pikka aega mänginud," rääkis Kaunase Triobetis ja Kaunase Žalgises pallinud eestlane.

Ajakirjanikud uurisid, kuidas Venel teda pikalt vaevanud kannavigastusest taastumine on läinud. "Olen praegu terve. Vigastusega on kõik korras. Füüsiliselt tunnen end hästi. Vajan muidugi aega, et mängurütmiga harjuda, sest pole pea üheksa kuud mänginud, aga konditsioon pole paha. Usun, et treeningute ja mängudega tuleb ka mängutunnetus kiiresti tagasi," sõnas Vene.

Esimesed muljed Varese meeskonnast on Venel head. "Siin on koos väga hea grupp. Kõik mehed tahavad tõesti tööd teha, mitte ei tee ainult nägu, et nad töötavad. Treeningud on läinud hästi. Kõik üritavad teha seda, mida treener ütleb. Meil on küll veel rünnakul ja kaitses midagi puudu, aga suures plaanis ei ole seis paha. Võime mängida palju paremini, kui meie praegune tabeliseis näitab."

Ühtlasi uuriti Venelt, palju ta enne Varesesse tulemist seal varem pallinud Janar Taltsi ja Kristjan Kanguriga suhtles. "Muidugi ma rääkisin nendega. Tegin koos Janari meeskonnaga trenni, sest mu isa juhendab seda klubi. Rääkisin enne siia tulekut ka Kristjaniga ning teen seda siiani - see aitas mind palju ja andis vajalikku informatsiooni," vastas ta.

Vene tegi Varese eest debüüdi kaks päeva tagasi, mängides 72:80 kaotusmängus Cremona Vanoli vastu 13 minutit. Selle ajaga sai ta kirja 7 punkti ja 4 lauapalli. Viimase ametliku mängu pidas Vene enne seda alles eelmise aasta aprillis.

Varese hoiab nelja võidu ja kümne kaotusega tabelis tagantpoolt neljandat ehk 13. kohta. Järgmises mängus võõrustatakse 14. jaanuaril Torinot, kes on üheksa võidu ja viie kaotusega viiendal positsioonil.