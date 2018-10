VIDEO | Raplasse saabuvad Ballid tegid selja prügiseks CSKA duublil. Pealtvaataja: Ballide isa on ebanormaalne

Tegemist on tõelise šõumänguga, kus peaosas Los Angeles Lakersi mängija Lonzo Balli nooremad vennad LiAngelo ja LaMelo Ball. Loomulikult on kohal ka poiste isa, kõmuline meediapersoon Lavar Ball isiklikult.

JBA tiim on juba Euroopas, tiirutades meie lähiümbruses. Sel nädalal on tiim pidanud kaks kohtumist. Lätlaste Liepajat võideti 131:118 ja paari päeva eest ka Moskva CSKA duublit 135:127.

Ballid viskasid Liepaja vastu kahepeale 54 ja CSKA vastu 61 punkti.

Moskvas peetud mängu eel küsitleti juuresoleva videoklipi tarbeks ka pealtvaatajaid. Mida arvata Ballide isast? Üks noormees oli vastuses väga otsekohene: "Ta ütles, et võidab Jordanit üks-ühe vastu mängus. Kohe aru saada, et inimene on ebanormaalne. Kuid tema kolm poega mängivad edukalt korvpalli, üks neist on juba Lakersis koos LeBron Jamesiga. Teised kaks on samuti teel NBA-sse."

Värvikas kokkuvõte CSKA duubli ja JBA mängust: