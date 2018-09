VIDEO | Rapla palkas Poola meistriliigas mehetegusid teinud ameeriklase

26-aastane Mickelson mängis oma esimesed kaks ülikooli hooaega Arkansases ja viimased kaks tippülikoolis Kansases, millest viimases oli tema meeskonnakaaslaseks BC Kalev/Cramo ridadesse kuuluv Landen Lucas. Möödunud hooajal mängis ameeriklane Poola meistriliigas Legia meeskonnas, kus 28 mängu keskmised näitajad olid tal 21,5 minutit, 11,5 punkti ja 5,8 lauapalli.

“Kui keegi oleks mulle paar aastat tagasi öelnud, et 2018/19 hooajal mängivad meil korraga meeskonnas Kentucky ja Kansase ülikoolide kasvandikud, oleks ma olnud meelitatud, aga oleksin seda väidet kindlasti pööraseks pidanud," sõnas Rapla meeskonna mänedžer Jaak Karp. "Tegemist on USA üliõpilaskorvpalli lipulaevadega. Koolid koolideks, aga sellest olulisem on praegu, et Hunter oli möödunud hooajal korralik tegija tugevas Poola meistriliigas. Natuke naljaga pooleks öeldes loodame temast uut, aga veel kiiremat ja osavamat Thomas van der Marsi."