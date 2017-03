Alexela korvpalli meistriliiga tänases ainsas mängus alistas Pärnu Sadam võõrsil TTÜ 85:71 ja tõusis ülikoolimeeskonna ette neljandale kohale.

TTÜ peatreener Rait Käbin ütles mängujärgses intervjuus, et on oma pallurite üle uhke, sest üliõpilased leiavad õpingute kõrvalt aega, et kaks korda päevas ka trenni teha.

"Kui ma vaatan, millise graafiku alusel meie mängijad liiguvad - kaks korda päevas trenni teevad ja eksameid teevad, osavad õpivad magistriõppes -, siis müts maha nende ees. Nad on üliõpilased, meil on üliõpilasmeeskond ja mina olen küll nende üle uhke," sõnas Käbin Delfi TV-le.