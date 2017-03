Eilses Itaalia esiliigamängus Manova vastu Udine meeskonna eest viimasel veerandajal 18 punkti visanud Rain Veidemani sõnul ei oska ta oma tuleviku kohta hetkel midagi öelda.

"See oli raske mäng. Alustasime halvasti ja olime vist 20 punktiga maas. Teisel veerandil hakkasime mängima, kolmandal olime uuesti kehvad ja viimasel veerandajal saime uuesti mängu käima. Nii et kohtumine läks nagu Ameerika mägedel, üles-alla," rääkis Veideman kohtumise kohta.

"Aga see ei loe - oluline on see, et mängu lõpus näitab tabloo meie võitu."

Oma tuleviku osas ei osanud eestlane midagi kosta. "Ma ei tea selle kohta mitte midagi. Mul oli võimalus siia tulla, võtsin pakkumise vastu ja annan endast igas mängus ja trennis 110 protsenti. Eks näeme, mida elu toob."