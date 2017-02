Rauno Nurger aitas oma koduülikooli Wichita State'i USA korvpalli üliõpilasliigas NCAA suure 109:83 võiduni Evansville'i üle.

Nurgeri panuseks jäi aga kaheksa minutiga vaid kaks punkti ja üks lauapall. Wichita State'i parimana viskas 18 punkti Shaquille Morris.

See oli Nurgeri meeskonnale 11 järjestikune võit. Kokku on sel hooajal kaotatud vaid neli kohtumist ja võidetud 26 mängu. Missouri Valley konverentsis annavad 16 võitu ja üks kaotus neile esikoha, Evansville on samas grupis eelviimane.

Täbarasti käib Maik-Kalev Kotsari käsi, kelle ülikool South Carolina on kaotanud juba kolm kohtumist järjest. Eile jäädi tulemuega 66:81 alla Floridale.

Kotsar alustas algviisikus, viibis platsil 15 minutit, viskas neli punkti, noppis kaks lauapalli ja tegi ühe vaheltlõike. South Carolina resultatiivseim oli 23 punkti ja 10 lauapalliga Sindarius Thornwell.

Enda konverentsis (Southeastern) on South Carolinal kirjas 10 võitu ja 5 kaotust (kokku 20-8), mis annavad kolmanda koha. Florida on konverentsi liider.

Kotsari klubil on jäänud pidada veel kolm põhihooaja mängu, Nurgeril üks.