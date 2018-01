VIDEO | Mikk Jurkatamm oli Euroliiga noorteturniiril osaline tähelepanuväärses mängus

Mikk Jurkatamm ja Bologna Virtus mängisid turniiri viimasel päeval 5.-6. kohale vastaseks Malaga Unicaja. Hispaania klubi võitis kohtumise 99:86. Unicaja liider, 202cm pikkune hollandlane Morgan Stilma oli skooritegemises lähedal Euroliiga noorteturniiride absoluutsele rekordile. Stilma viskas 42 punkti, jäädes vaid punktiga alla Dragan Benderi 2014. aasta detsembris püstitatud margile.

Morgan Stilma of Unicaja nearly broke the #adidasNGT all-time scoring mark with 42 points against Virtus. It ranks second all-time behind Dragan Bender's 43 on Dec 29, 2014— David Hein (@heinnews) January 7, 2018