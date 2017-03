Maik-Kalev Kotsar on South Carolina põhirivistuse mängijana neil päevil USA korvpalliringkondades tehtud mees.

20-aastane eestlane viskas USA üliõpilasmeistrivõistluste võidukas veerandfinaalis Florida vastu 12 punkti ning oli kaitses võistkonna üks selgeid liidreid.

Pärast mängu palus Kotsarilt intervjuu muuhulgas ka Adesina Koiki nimeline ajakirjanik, kes paistis Eesti ja Kotsari kohta veidi ka tausta uurinud olevat. Ta teadis Eestit, Tallinna ning seda, et asume Ida-Euroopas ja kuulusime veel paarkümmend aastat tagasi Nõukogude liitu.

"Mängust tehti Eestis ülekanne ja paljud mu sõbrad vaatasid seda," rääkis Kotsar, kes usub, et tema edu aitab ka teistel eestlastel kergemini tugevatesse USA ülikoolidesse mängima pääseda.

Kotsar rääkis lühidalt ka mängust, ütles, et on väga õnnelik võidu üle ning meeskonnakaaslaste abita poleks ta väljakul nii hästi toime tulnud. Ühtlasi lisas ta, et näeb nüüd üle pika aja oma vanemaid, kes tulevad eeloleval nädalavahetusel Phoenixisse finaalturniiri vaatama.