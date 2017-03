Pühapäeval oma koduklubi Varese Itaalia kõrgliigas Capo d'Orlando vastu 74:72 võiduni aidanud Kristjan Kanguri sõnul oli tegemist lausa koleda, aga sellegipoolest hea mänguga.

Eestlase arvele jäid 12 punkti ja 10 lauapalli.

"See ei olnud meie poolt kõige parem kohtumine, tegelikult oli see üks kole mäng," sõnas Kangur videointervjuus Varese sotsiaalmeediale. "Aga kokkuvõttes oli see hea mäng - suutsime selle füüsilisusele vastu pidada ja võitsime."

Viienda järjestikuse võidu saanud Vareset lahutab play-off'i viivast kaheksandast kohast ehk Brindisi meeskonnast vaid kaks punkti, samas on nimetatutel ka eestlase koduklubist üks mäng vähem peetud.

"Peame edasi vaatama samm-sammult," lisas Kangur. "Järgmisel pühapäeval on uus mäng, mille peame võitma."