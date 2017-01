Normaalaja kaks viimast minutit algasid viigiseisult 66:66, ent kauaoodatud võitu Bakken Bears ikkagi ei saanud. Eurosarja kaotuste seeria venis kuuemänguliseks.

Kitsing teenis mänguaega 16 minutit, mille jooksul panustas 2 punkti ja 3 lauapalli. Numbriliselt hea esituse tegi Taani klubi eest Devaughn Akoon-Purcell visates 20 punkti ja võttes 18 lauapalli, neist pooled ründelauast. Samas visketabavus oli ameeriklasel alla igasugust arvestust, visked väljakult 4/20.

Not only did @FlyingWithClair make his 1st #BasketballCL double-double last night (20 PTS+18 REB), he also reached a total of 200 points. pic.twitter.com/Xgonlk7qOa— Bakken Bears (@bakkenbears) January 4, 2017