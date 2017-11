VIDEO | Kalev Kruus: oleme küll Iisraeli võitnud, kuid nende praegune seis pole üldse kehv

Eesti korvpallikoondis alustab täna 2019. aasta MM-i valikturniiri matšiga Iisraeli vastu. Oma eksperthinnagu Iisraeli koondise kohta andis Viasat Sport Balticu kanali sisujuht Kalev Kruus.

“Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril 29 korda mänginud Iisrael on tasemelt Euroopa keskmik,” rääkis ta.

“Me oleme küll võõrsil Iisraeli võitnud, aga unustada ei tohiks, et nende koondis on läbi tegemas noorenduskuuri ning Iisraeli noortekorvpalli seis ei ole üldse kehv. Suvel jõuti U20 Euroopa meistrivõistluste finaali ning Iisraeli noored viis hõbedale kunagi ka Tallinnas mänginud legendaarne Oded Kattash, kes nüüd juhendab peatreenerina rahvuskoondist. Iisraeli tiim on huvitav ja midagi lihtsat meil tulemas ei ole. Eestil on vaja jõuda oma alagrupis kolme parema hulka, et alustada oma teed Hiinas toimuvale finaalturniirile, kuhu pääseb Euroopast 12 meeskonda.”

Otseülekannet Tel Avivis peetavast kohtumisest näeb Eestis kell 13.50 voogedastusteenusega Viaplay ning telekanalites Viasat Sport Baltic ja TV6. Delfi on samuti Iisraelis kohapeal ning toob toimuva sõnas, pildis ja hiljem videointervjuudes operatiivselt lugejateni.

Järgmine mäng on Eesti rahvuskoondisel juba esmaspäeval, 27. novembril kell 18.50, kui Tallinnas kohtutakse Suurbritanniaga.

Lisaks näitab Viaplay korvpalli MM-i valikturniirilt reedel kell 17.50 Läti-Türgi ja kell 20 Kosovo-Leedu mängu, pühapäeval kell 16.50 on otse-eetris Läti-Rootsi ning kell 19.20 Leedu-Poola kohtumised.

2019. aasta korvpalli maailmameistrivõistluste finaalturniir peetakse 31. augustist 15. septembrini Hiinas.