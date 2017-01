Eesti U16 korvpallikoondis lõpetas Läänemere karikaturniiri Audentese spordihallis kahe võidu ja ühe kaotusega. Viimases mängus jäädi lisaajal alla Lätile 94:96.

"Mäng oli magus. Jäime pikalt taha, aga saime järgi ja andsime veel viimasel veerandil kõva lahingu, mitte ei oodanud niisama lõpuvilet. Lisaajal oli variant võita, aga vist väsisime ära," ütles võistkonna peatreener Gert Prants Delfile.

Turniirivõiduks oleks piisanud ka 12-punktilisest kaotusest, kuid sellele Prantsi sõnul ei mõeldud. "Keskendusime ikka sellele, et teeksime kaitses hästi kõva mängu. Rünnakul on meil viskajaid küll. Ei teadnudki, et võime mingi punktisummaga üldse kaotada ja ausalt öeldes ei tahtnudki teada. Iga mängu peab mängima täiega ja nii me tegimegi," sõnas Prants.

U16 koondise aasta tähtsaim periood saabub suvel, kui 11.-19. augustini osaletakse Montenegros Podgoricas A-divisoni EM-turniiril. Eesti kuulub ühte alagruppi Prantsusmaa, Venemaa ja Itaaliaga.