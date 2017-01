Läänemere karikaturniiril (BSBC) Audentese spordihoones kolm kaotust saanud Eesti U18 tüdrukute korvpallikoondise treener Janne Rits pidas altminekut "heaks raputuseks".

"Peame hakkama kõige rohkem tegelema sellega, et väljakul püsti seista, blokeerida ja õppida võitlema iga sentimeetri eest. Kurb, et sellega peab tegelema, aga see on meie suurim puudujääk," rääkis Rits pärast 56:81 kaotust Lätile.

"Tase on meie U18 neidude seas ikka väga-väga nõrk. Hea, et see raputus tuli, kuigi ma eeldasin natuke kiiremat reageerimist, sest põhituumik mängib Eesti-Läti ühisliigas, kus peab ka rabelema."

Turniiri avapäeval kaotas Eesti U18 neidude koondis Rootsile 34:74, teisel päeval tuli tunnistada Soome 71:45 paremust. Läti võitis kõik kolm mängu, Rootsi kogus kaks ja Soome ühe võidu.

Pildigalerii mängust Eesti - Läti: