Koduseks Euroopa meistrivõistluste B-divisjoni turniiriks valmistuv Eesti U18 noormeeste korvpallikoondis alistas Läänemere karikal kõik kolm vastast ja tuli täiseduga võitjaks.

Avapäeval alistati Rootsi 95:67, teisel päeval Soome 69:68 ja lõpetuseks klaariti arved Lätiga 83:68. Turniiri kõige väärtuslikuma mängija tiitli pälvis Matthias Tass, kes tegi numbriliselt väga muljetavaldavad esitused - 15+12, 27+4 ja 23+11 (punkti+lauapalli).

Koondise peatreener Vaido Rego turniirivõitu üle ei tähtsusta. "Ega me siin tulemust taga ajanud. Arvestades seda, et Rootsi ja Läti polnud kohal täiskoosseisus, pole mõtet edu üle tähtsustada. Ma ei ütle seda, et poisid polnud tublid, aga võit oli teisejärguline, väike boonus. Eesmärgid olid vähe teised," sõnas Rego kolme päeva kokkuvõtteks.

Turniiri üks eesmärke oli pildi ette saamine välisklubides igapäevaselt harjutavatest mängijatest. "Me ju kuuleme küll treenerite või agentide kaudu, ja siit-sealt lipsab mõni video läbi, aga otse näha on hoopis teine asi. Selle kohapealt turniir täitis oma eesmärgi," oli Rego rahulolev.