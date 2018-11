VIDEO JA FOTOD | Tiit Sokk praegusest koosseisust: kokkumäng, mis hoiab meeskonda koos, on tunnetatav iga nurga pealt

Kas selles koondiseaknas tuleb peatreener Tiit Sokk rõõmsama tujuga treeningule, sest kõik peamised mängumehed on olemas? "Kogemus maksab kindlasti ning kokkumäng, mis hoiab võistkonda aastaid koos, on tunnetatav iga nurga pealt," vastas Tiit Sokk.

"Siim-Sander Vene on hetkel klubitu ning kui tal oleks klubi tekkinud, oleks olnud tal keeruline koondisega liituda," sõnas Sokk Vene kohta.

"Gruusiaga on keeruline, sest me pole koosseisu teada saanud," sõnas Sokk eesootava vastase Gruusia kohta. "Kindel on vaid see, et neil pole kahte Euroliiga mängijat Matt Janningut ja Tornike Shengeliat."

Vaata videost, mida rääkis Tiit Sokk veel Siim-Sander Venest, Gruusiast ning praegusest Eesti koondise olukorrast.