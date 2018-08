"Jõesaart ei ole, sest ta ei tahtnud ise tulla. Martin Dorbeku puhul oli lihtsalt otsus, et annaks teistele võimaluse, kuid hetkel poleks ta meid nii või teisiti aidata saanud," põhjendas Sokk Jõesaare ja Dorbeku eemalejäämist. "Hetkel on halb, et mõned mehed ei tulnud, kuid perspektiivi mõttes on see hea."

Sokk nõustus, et praegune rivistus ei ole kaugeltki maksimaalne koondis. "Ma olen sellega nõus. Ma arvan, et kui ka vanemad mehed on vormis ja uued mehed on klubidesse paika loksunud, on ka nemad koondisse tulemas. Siiamaani olen ma vähemalt nii aru saanud," sõnas Sokk.