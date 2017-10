VIDEO ja FOTOD | Tallinna saabunud Bamba Fall: uus algus, olen elevil

Aastaid tagasi Kalev/Cramos mänginud Bamba Fall liitub algavaks hoojajaks TLÜ/Kalevi korvpallimeeskonnaga. Täna jõudis 216 cm pikkune senegallane Tallinna.

"Uus algus, olen elevil," sõnas 31-aastane Fall Tallinna lennujaamas antud lühiintervjuus.

Pärast 2014. aastal Kalev/Cramost lahkumist mängis Fall lätlaste Riia VEFis ja Kosovo Priština Šigalis. Seejärel kolis ta Iraani klubisse Azadi Ülikooli, aga viimane aasta pole ta korvpalli mänginud.

"Eestist lahkumise järel on juhtunud palju asju, aga olen need seljataha jätnud ja loodan uut algust," rääkis Fall. Eesmärkide kohta ütles senegaallane napisõnaliselt: "Tahan aidata oma meeskonda. See ongi minu eesmärk."

Viimased kaks nädalat oli Fall oodanud Egiptuses Kairos Eesti viisat. Kalev/Cramos mängis tsenter aastatel 2011-14, tulles kolmel korral Eesti meistriks.