VIDEO JA FOTOD | Super! Eesti alistas lõpusekundi viskest Tšehhi ja valmistub lahinguks USA-ga

Universiaadil mängiv Eesti korvpallikoondis kohtus alagrupiturniiri eelviimases voorus Tšehhiga ja teenis väärt võidu 80:78. Võidukorvi viskas lõpusireeni kõlades Siim-Markus Post.

Mäng käis üles-alla. Esimese veerandaja Eesti kaotas 18:26, päris tihti jäädi hätta individuaalse kaitsega. Ilusaid pealtpanekuid pakkus kohtumise algul ridamisi Madis Soodla.

Teisel veerandajal kaitse paranes ja rünnakul hakkasid sopsama ka kaugvisked. Eesti tegi veerandaja alguses 10:0 vahespurdi ning pääses poolaja lõpuks juhtima 47:42. Soodla oli 13 punktiga resultatiivseim, visked väljakult 6/6.

Kolmanda veerandaja lõpuks oli Eesti peal 59:58. Käis võrdsete heitlus, kaalul alagrupi kolmas koht. Teoreetiliselt on Eestil võimalus ka kahe parema hulka tulla, kuid selleks peab homme USA üle mängima. Ütleme nii, et on olemas lihtsamaid ülesandeid.

Võitluse pealt lõpuks mäng kätte saadigi. Tšehhi pani küll viimasel minutil raskes seisus (70:76 ja 73:78) kaks valusat kolmest, aga Eesti suutis vastata. Koondise resultatiivseim 17 punktiga Post, Mihkel Kirves lisas 16 ja Soodla 15 punkti.

Meie homne vastane USA lõbustas end täna mängus Rumeeniaga. Ameeriklased võitsid 58 punktiga 120:62, esimene poolaeg lõppes skooriga 68:24.