VIDEO | Gran Canaria peatreener otsusest Vene pingile jätta: igas mängus ei saagi kõik platsile

Kohapeal oli mängu vaatamas Karl Rinaldo, kelle vahendusel saame lugejatele pakkuda videointervjuu mängujärgsest pressikonverentsist.

"Meil on 12 mängijat ja see oli minu otsas. Igas mängus kõik mängijad väljakule ei pääse, midagi erilist minu otsuses polnud," põhjendas meeskonna peatreener Victor Garcia, miks Vene täna mänguaega ei teeninud.

"Olen Venega väga rahul, tal on suurepärane suhtumine. Loomulikult on tema olukord raske, sest pole lihtne keset hooaega meeskonnaga liituda. Meil pole väga palju aega kokkumängu harjutada. Ta on tore mees ja osades mängudes on ta meie jaoks väga oluline lüli," lausus Garcia, kes lisas lõpetuseks, et Venel on klubiga kehtiv leping hooaja lõpuni.

Gran Ganarial on Hispaania kõrgliigas 19 kohtumisega kirjas vaid 6 võitu ja 13 kaotust, millega hoitakse 18 võistkonna seas 15. kohta.