Vennad Ballid peavad Raplas sõumängu

Mäng leiab aset 16. oktoobril Raplas Sadolini spordihoones kell 19.00.

"Tegemist on tõelise korvpalli showmänguga, kus peaosas Los Angeles Lakersi mängija Lonzo Balli nooremad vennad LiAngelo ja LaMelo Ball. Loomulikult ei puudu ka poiste isa, kõmuline meediapersoon Lavar Ball isiklikult," seisab Rapla klubi pressiteates.

JBA World Tour meeskond on seni pidanud viis kohtumist, millest on võidetud kolm. Kõik senised mängud on olnud suureskoorilised ning meelelahutusest puudust olnud ei ole. Näiteks läks Leedus Alytus Dzukijaga peetud mängus lausa rüseluseks, mille tulemusel kaks pallurit ka eemaldati.

Video rüselusest: