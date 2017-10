Vene tähtsast mängust: tuleb kinnine taplus

Kolmapäeva õhtuks on selge, kas Eesti klubikorvpallil säilib tänavu side Euroopaga või jääme mängima vaid oma pisikesse liivakasti.

Eesti viimaseks õlekõrreks on Tartu Ülikooli meeskond, kes peab FIBA Europe Cup eelringi korduskohtumises mängima türklaste Demir Insaati vastu tagasi avamängus saadud üheksapunktilise kaotuse. Põhiturniirile pääseb kahe mängu kokkuvõttes parem meeskond.

„Sellest mängust tuleb kinnine taplus," hindas Tartu meeskonna peatreener Priit Vene. „Türgis avasime mängu liiga kergelt. See sobis vastastele." Vene sõnul on ta esimeses mängus toimunut analüüsinud, allajäämise peamiste põhjustena tõi ta välja pallikaotused ja vastaste rünnakute liidrile Bracey Wrightile antud liigset vabadust. „Peame need asjad veel üle vaatama. Kindlasti teeme oma mängus korrektiive," lisas ta.

Wright viskas avamängus Türgi klubi parimana 20 punkti. Sama palju kogus ka mängujuht Erving Walker. Nende meeste pidurdamine kujuneb tartlastele parajaks pähkliks. Vähemalt mängijate kvaliteedilt ongi Türgi klubi tartlastest üle ning seda mõistagi tänu suurematele rahalistele võimalustele. Vene sõnul on võrreldud külaliste põhiviisiku ühe kuu tasu, Tartlaste terve hooaja palgafondiga.

Vaatamata kõigele loodab Vene, et Türgi klubile suudetakse vastu saada ja eurosarjas põhiturniirile jõuda. Vastasel korral tuleb Eesti korvpallil alles alanud hooajal ajada läbi eurosarja mängudeta. „Midagi pole parata. Meie korvpalli reiting on nii madal, seepärast peamegi alustame mänge eelringidest," nentis Vene.

Tartu ja Demir Insaati vaheline mäng algab Tartus kell 19 ning Delfi TV teeb sellest otseülekande.