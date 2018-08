Vene: ma ei taha mõtelda, et läheme niisama toksima või lihtsalt hästi mängima

Möödunud hooajal Itaalias Vareses mänginud ning Eesti parimaks korvpalluriks valitud Siim-Sander Vene rassis eile jõusaalis Eesti koondise treeningul mängijatega, kellega tal pole varem kokkupuudet olnud. Kümnemehelises seltskonnas oli koguni kolm debütanti: Saimon Sutt, Mihkel Kirves ja Karl-Martin Kask. Koondises on muutused, kuna paljud tasemel mängijad jäävad seekord Eesti korvpalli esindusmeeskonna tegemistest eemale ning mõned jõuavad kohale alles vahetult enne MM-valikmänge Saksamaa ja Serbiaga.

„Jõusaali trenni põhjal ei oska midagi ütelda, aga mis siin ikka oodata… Lõpp on alati ühte moodi – platsil saadakse viis viie vastu kokku ja läheb mänguks,” sõnas Vene filosoofiliselt. „Ühe võidu tahaks kätte saada. Ma ei taha mõtelda, et läheme niisama toksima või lihtsalt hästi mängima. Kui meil on noor meeskond ja mõned peavad veel kümme aastat koondises olema, siis tuleb asja teha nii, et ka nooremad mehed saavad mängude tähtsusest aru ja õpivad võidu peale minema.”