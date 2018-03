Vene koduklubi jäi alla turniiritabeli tagumise otsa meeskonnale

Korvpallur Siim-Sander Vene koduklubi Varese Openjobmetis jäi Itaalia kõrgliiga põhiturniiri 20. voorus võõrsil alla Pistoia The Flexx meeskonnale 65:74.

Vene kuulus Varese algrivistusse ja teenis mänguaega 28 minutit. Tema arvel 2 punkti (visked väljakult 1/5) ja 4 lauapalli, +/- näitaja meeskonna üks paremaid +1.

Varese poolel oli 23 punktiga üleplatsimees Stanley Okoye.

Liigatabelis on Varese 12. ja Pistoia kohe nende seljataga 13. kohal. Võite on meeskondadel vastavalt kaheksa ja seitse. Play-offi pääsust lahutab Vareset kaks võitu, põhiturniiril on mängida veel 10 vooru. Liiga liider on 15 võiduga Veneetsia Umana Reyer.