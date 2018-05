Vene: Kitsing on peaaegu tagasi, Engström ei pruugi üldse mängida

BC Kalev/Cramo ja Tartu Ülikooli korvpallimeeskond alustavad teisipäeval Eesti meistrivõistluste finaalseeriat.

Poolfinaalseeria eel vigastas Kristjan Kitsing põlvesidemeid, seeria ajal sai viga ka Carl Engström, kirjutab ERR Sport. Kas ülejäänud mehed on tervena püsinud?

"Rohkem keegi liiga teinud ei ole, jah. Üks suur mees on puudu, aga teised on rivis," ütles Tartu peatreener Priit Vene. "Kristjan sai juba enne mänge vigastada, tema on oma ravi varem alustanud ja on peaaegu tagasi. Ega ta sada protsenti tagasi ei ole, aga kuna meil Carl (Engström) on väljas, peame selle riski võtma."

"Carlil on sellest viimasest paugust aega natuke vähe möödas. Ei ole mingit kindlust, et ta üldse mängida saab," lisas peatreener, et Engströmi olukord on endiselt väga segane.