Vene Hispaaniasse jäämisest: minuga ei ole keegi rääkinud, lisaks toodi meeskonda uus täiendus

Reaalsus tundub olevat midagi muud.

Vene kinnitas Delfile, et ühtegi kokkulepet tuleviku osas veel pole. Vähe sellest, isegi ühtegi selleteemalist vestlust pole aset leidnud. "Tundub, et klubi suhtleb sel teemal kellegi teisega, mitte minuga," viidates Hispaania meediast läbi jooksnud spekulatsioonist.

Tegelikkuses on olukord hoopis selline, et klubisse toodi veel üks number nelja peal tegutsev mängumees, serblane Nikola Dragovic. Ta asendab lühiajalise 2-kuulise lepinguga vigastada saanud ja operatsioonil käinud Marko Lukovici.

"Klubi hingekirjas on nüüd neli mängijat samal positsioonil. Ega see elu lihtsamaks ei tee, isegi kui osad on vigastatud," hindas Vene asjade seisu. Klubil on tema osas aega otsust langetada veel kuni kaks nädalat.

Manresa peab Hispaania liigas järgmise kohtumise laupäeval, kui koduväljakul võõrustatakse Malaga Unicajat.