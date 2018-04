Veidemaniga ei olda rahul? Udine palkab ameeriklasest tagamängija

Itaalia korvpalli esiliiga klubi Udine G.S.A., kelle ridadesse kuulub ka Rain Veideman toob meeskonda uue leegionäri. Udinega liitub lähipäevil 22-aastane ja 193cm pikkune ameeriklasest mängujuht Troy Caupain.

Veidemanil tuleb hakata ameeriklasega konkureerima mänguajale, sest Itaalia esiliigas on kahe välismaalase limiit. Caupain ja Veideman mängivad sama positsiooni, kolmanda leegionärina on meeskonnas Kyndall Dykes.

Udine on teeninud kaks järjestikust kaotust ja langenud liigatabelis viiendaks. Et pääseda play-off´i tuleks kolmest järele jäänud põhiturniiri mängust eeldatavalt saada kaks võitu. Tabeliseis on väga tihe, viiendat ja üheksandat lahutab vaid üks võit. Õhkkond klubis on muutunud närviliseks, tõdeb Veideman. "Mulle pole otseselt midagi pahasti öeldud, aga selge on see, et uus mees mängib minuga sama positsiooni. Eks näeb, mis juhtuma hakkab," rääkis Veideman Delfile.

Caupain oli üles antud 2017. aasta NBA draftis. Valituks ta küll ei osutunud, aga laagrisse kutsusid Cincinnati ülikooli kasvandiku nii Toronto Raptors kui Orlando Magic.

Eeloleval nädalavahetusel mängib Udine võõrsil Montegranaroga.