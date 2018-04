Veidemani uus elu: trenni teeb, mängida ei lasta

Eesti koondise tagamängija jaoks on seis perspektiivitu. Suure tõenäosusega Veideman tänavu enam platsile ei pääse, kuid koju ka tulla ei saa. Selleks et lepingus ettenähtud palk välja teenida, tuleb olla hooaja lõpuni meeskonna juures. Võimatu on ka üle minna mõnda teise meeskonda.

„Minu jaoks lõppes ülemineku võimalus 31. märtsil. Huvi tunti, kuid alles pärast seda kuupäeva,” sõnas Veideman, kellele Udine juhtkond poole esitanud ühtegi pretensiooni. Ühel päeval toodi meeskonda kolmas välismaalane ja Veideman osutus üleliigseks. Itaalia esiliigas võib klubi mängitada korraga ainult kahte välismaalast.