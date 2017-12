Veideman tegi Udine eest liidrite heitluses resultatiivse mängu, meeskonnale Treieri ja Miti klubi üle napp võit

Rain Veidemani koduklubi Udine võidab Itaalia korvpalli esiliigas jõulud vastu võidulainel - laupäeva õhtul alistati tulemusega 79:75 Kaspar Treieri ja Arnold Miti koduklubi Montegranaro.

Veideman tõusis 24 punktiga oma meeskonna resultatiivseimaks, tabades kahepunktiviskeid küll vaid kuuest ühe, kuid kolmeseid 11-st viis ning vabaviskeid seitsmest seitse. Lisaks sellele jäi eestlase arvele viis lauapalli ja viis korvisöötu.

Vastaste poolelt sai episoodiliselt mängu ka Kaspar Treier, kes paraku ühe minuti ja 48 sekundiga endale peale kahe vea statistikat protokolli kirja ei saanud.

Mõlemad meeskonnad on saanud kirja üheksa võitu ja neli kaotust ning on sellega tabelis teisel-kolmandal kohal. Liider Trieste on võitnud 13 mängust koguni 12, üheksa võitu on kirjas ka Bologna meeskonnal.