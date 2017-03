Kalev/Cramost lahkunud Eesti korvpallikoondislane Rain Veideman ütles Itaalia meediale, et loodab Itaalia esiliigameeskonnas Udines klubikaaslasi aidata nii palju kui võimalik ja mängijana areneda.

"Ma ei tunne liigat, tean vaid treenerit, kuid olen kursis, et meistrivõistlused on rasked. Olen siin selleks, et meeskonda aidata nii palju kui võimalik ja mängijana areneda," rääkis 26-aastane Veideman pressikonverentsil.

Eestlane võib debüüdi teha pühapäeval, kui Itaalia esiliiga idadivisjonis kümnendal kohal asuv Udine mängib võõrsil Imolaga. "Kas ma olen pühapäevaks valmis? Kindlasti. Seetõttu ma otsustasingi Udinesse tulla," kinnitas Veideman.

Eestlane meenutas ka 2012. aastat, mil pallis lühikest aega Saksamaal Bayreuthi klubis. "See on minu teine kord väljaspool Eestit mängida. Eelmine oli positiivne kogemus, kuigi lootsin jääda teisekski hooajaks. Paraku erinevatel põhjustel see ei õnnestunud. Loodan, et nüüd siin Itaalias suudan end paremini avada."