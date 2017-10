Veerand Eesti korvpallikoondise MM-valikmängude pakettpiletitest on müüdud

Eesti koondislased Foto: Hendrik Osula

Eesti korvpalliliit (EKL) andis teada, et 10. oktoobril startinud piletimüük 2019. aasta maailmameistrivõistluste kvalifikatsioonimängudele on alanud hoogsalt ning umbes 800-st kolme kodumängu paketist on tänase seisuga müüdud veerand.