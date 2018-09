Veel üks noor korvpallur välismaale: Gregor Kuuba siirdub Itaaliasse

14-aastane ja 194 cm pikk tagamängija astub järgmise sammu karjääris, liitudes Kesk-Itaalias Toscana maakonnas tegutseva Livorno Don Bosco klubiga. Samas klubis ootab Kuubat ees teinegi Erkmaa Korvpallikooli kasvandik Kirill Koršunov, kellel on Itaalias käsil neljas hooaeg.

Seitse aastat tagasi Erkmaa Korvpallikoolis alustanud Gregor Kuuba on treenerite Rauno Kiuru ja Aigar Kuke käe all treenides aasta-aastalt teinud arengus sammu edasi. "Gregor on töökas ja sihikindel noormees. Mul on hea meel, et ta saab end proovile panna tugevamas konkurentsis," lausus Rauno Kiuru. Erkmaa KK peatreener Aivo Erkmaa lisas, et Kuuba on kahtlemata üks mängijatest, kellele on otsitud võimalust siirduda välismaale.

Erinevates vanuseklassides mängides kandis Gregor Kuuba enamasti meeskonna liidri ja skooritegija koormat ja see pole jäänud märkamata ka vastastele. Ühes tähelepanuväärsema esituse pakkus noormees Euroopa Noorte Korvpalliliiga (EYBL) kohtumises Rooma Stella Azzura (Itaalia) vastu, kostitades vastaseid 30 punktiga. Korralik partii aitas Gregor Kuubal ennast paremini nähtavaks muuta ning sellele järgnes kohe suvel kutse Bassanosse, kus ta käis oma oskusi näitamas sealse klubi treeneritele.

Välislepinguni jõudis hooajaga 10 cm pikemaks kasvanud Kuuba läinudsuvise noorte talentide treeninglaagri Erkmaa Suvekursus järel. Nüüdsest treener Roberto Russo käe alla Livornosse siirduv Kuuba leiab juhendaja sõnul Don Bosco klubi näol endale kindlasti koha, kus on hea võimalus areneda korralikuks mängijaks. Suurepäraseks eeskujuks on selles kahtlemata klubikaaslane Kirill Koršunov.