Veel üks Eesti korvpallur liitub NCAA-ga

17-aastane Eesti korvpallur Marten Maide liitub järgmise aasta sügisel NCAA kõrgeimas divisjonis palliva Liberty ülikooliga.

Maide on praegu oma keskkoolitiimi Carmel Christian Cougarsi eest teinud hea ja resultatiivse hooaja ning see on talle avanud ukse korraliku taemega ülikooliga liitumiseks. See juhtub aga mitte sel, vaid alles järgmisel sügisel.

Liberty ülikoolis on ühe hooaja jagu korvpalli mänginud näiteks Stephen Curry noorem vend Seth, kes on praegugi NBA-s.

Hetkel kuulub NCAA tiimide ridadesse kolm eestlast: Rauno Nurger, Maik-Kalev Kotsar ja Taavi Jurkatamm, tulevikus on lisaks Maidele sinna siirdumas ka Carlos Jürgens ja Matthias Tass.