Varraku juhendatav klubi kaotas Leedu kõrgliigas ülitähtsa mängu

Alar Varraku juhendatav Alytuse Džukija korvpallimeeskond kaotas Leedu kõrgliiga põhiturniiril Kedainiai Nevežisele 78:87.

See oli mäng elu ja surma peale, silmas pidades play-offi pääsu.

Mõlemal meeskonnal oli kohtumise eel tabelis 9 võitu, millega jagati võiduprotsendilt 8.-9. kohta. Nüüd on Nevežisel võit enam ja Džukijal tuleb alles jäänud neljast kohtumisest võita vähemalt kaks, et play-off kohale tõusta. Ees ootavad kohtumised Šiauliai, Pasvalys Pieno žvaigždesi, Utena Juventuse ja Klaipeda Neptunasega. Neist kolm esimest on koduväljakul.

Poolaja Džukija Nevežise vastu võitis 44:42, ent teisel poolajal oldi pidevalt tagaajaja rollis. Võitjate poolel oli 20 punktiga üleplatsimees Aleksandr Zahharov.

See oli Džukijale Leedu meistriliigas kuues järjestikune kaotus.