Varraku hoolealused valmistasid Leedu karikal suurüllatuse

Kalev/Cramo endise peatreeneri Alar Varraku juhendatav Alytuse Dzukija võitis Leedu karikavõistlustel üllatuslikult Klaipeda Neptunast 85:77 ja pääses nelja parema hulka.

Neptunasele on allajäämine seda valusam, et karikavõistluste Final Four peetakse tänavu Klaipedas.

Tasub meenutada, et alles kolm päeva tagasi liigamängus oli Alytus Neptunasele kaotanud suurelt 63:81.

Teisipäeval olid Alytuse resultatiivsemad Nikolaos Stylianou 19 ja Parrish Petty 17 punktiga. Kaksikduubli kogunud Petty võttis ka 11 lauapalli ja tegi kuus vaheltlõiget.

Teisena pääses nelja hulka Lietkabelis, alistades Pieno Zvaigzdese 86:76. Täna on kahes viimases veerandfinaalis vastamisi Kaunase Žalgiris ja Šiauliai ning Lietuvos Rytas ja Juventus.