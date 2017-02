BC Kalev/Cramo korvpallimeeskonna peatreener Alar Varrak loodab, et juba kolmapäevaseks Balti liiga mänguks on neil Peterburi Zeniiti siirdunud Demonte Harperile asendaja leitud ja uus mees saab ka platsile joosta.

"Töö käib. Loodetavasti ikka leiame kellegi, meil on rauad tules. Aga ühtegi nime hetkel öelda ei saa," sõnas Varrak Delfile ja Eesti Päevalehele.

Uus mees tuleb Varraku kinnitusel kindlasti välismaalt. "Eks ka Eestist oleks võtta, aga ükski klubi ei taha oma tippmängijaid loovutada."

Kas uus tagamängija võib rivis olla juba kolmapäeval, kui Balti liigas algab veerandfinaalseeria Riia Baronsiga? "Ma loodan küll, teisipäeval on registreerimise viimane tähtaeg. Iseasi on muidugi see, et kui me kokkuleppele saame, kuna ta siia jõuab ja kas ta meiega treenida jõuab," lisas Varrak.

Kalev/Cramo ja Riia Barons Kvartalsi veerandfinaali avamäng peetakse kolmapäeval Kuressaares.