Varrak Leedus: vähem palka, rohkem kogemusi

Eesti tippklubis saadud kogemused tulevad Varrakule kasuks, lihtsalt ülesannete tase on Kalevi aegadega võrreldes pisut madalam. Leedu korvpalli meistriliigas kaheksandal kohal asuva Alytuse Dzūkija peatreenerina peab ta otsima uusi mängijaid, kuid raha on vähe ja kellegi palkamine võrdub loteriil osalemisega. Samuti pole alati treeninguteks võtta oma spordisaali ja vahel on raske treeningul kümme mängijat kokku saada. Erinevus seisneb selles, et tegemist pole täisproffidega, vaid meeskonnas on ka üliõpilasi ja lihtsalt õpilasi.