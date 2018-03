Varese ja Siim-Sander Vene jätsid play-offi lootuse ellu

Korvpallur Siim-Sander Vene koduklubi Varese teenis Itaalia meistriliigas võõrsil 91:87 võidu Sassari üle.

Varese resultatiivseim oli Stanley Okoye 27 punktiga (sh kolmesed 5/8). Vene jõudis 26 mänguminuti jooksul 6 punktini, tabades viiest kahepunktiviskest kolm. Lisaks võttis eestlane kolm lauapalli ja jagas kaaslastele neli resultatiivset söötu.

Esikaheksasse pääsu jahtival Varesel on nüüd 10 võitu ja 13 kaotust, millega jagatakse 11.-12. kohta. Kaks võitu enam saanud Sassari on just play-offi pääsu piiril, jagades 6.-8. kohta.