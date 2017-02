Sel nädalal vasaku põlve artroskoopilisel lõikusel käinud BC Kalev/Cramo korvpallimeeskonna raudvara Gregor Arbet jääb märksa kauemaks platsi kõrvale kui algselt arvati.

Doktor Kaspar Rõivassepp avastas lõikuse käigus, et lisaks meniski vigastusele on põlvel ka kõhre probleem, mis vajas samuti kirurgilist sekkumist. Ka see tehti korda.

Küll aga venib nüüd oluliselt pikemaks Arbeti tagasitulek, sest lõikusest taastumine nõuab enam aega. Algse 6 nädala asemel räägitakse 10 nädalast ehk võistluspaus kujuneb eeldatavalt kahe ja poole kuu pikkuseks. Arbetit võiks tagasi väljakul näha aprilli keskel, kui koduses meistriliigas algavad play-off´id.

"Muidugi kahju, et paus nii pikaks venib, aga doktor Rõivassepa sõnul sain endale noore mehe põlve. See võib pikendada minu sportlaskarjääri," sõnas kodusel režiimil viibiv kalevlane. Ta vigastas põlve viimatises VTB Ühisliiga mängus Permi Parmaga, täiesti süütus olukorras.

Eesti koondise ääremängijal on olnud vigastustealdis periood. Klubihooaja eel käis ta niinimetatud sportlase songa lõikusel, tänu millele jäi mängimata Euroopa meistrivõistluste valiktsüklis. Nooremas eas on 33-aastasel Arbetil lõigatud ka mõlemat põlve.