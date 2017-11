VALLANDATUD! BC Kalev/Cramo asendab Alar Varraku leedulasega

Eesti korvpallimeister BC Kalev/Cramo teeb treeneripingil suure muudatuse: senine peatreener Alar Varrak sai sule sappa, Delfi andmetel on uueks juhendajaks endine Leedu koondise abitreener Donaldas Kairys.

Varraku juhendamisel on Kalev/Cramo tänavu rahvusvahelistes sarjades olnud pettumustvalmistav: FIBA Meistrite liigas jäädi pidama teises eelringis, VTB Ühisliigas ollakse ühe võidu ja kuue kaotusega eelviimasel kohal.

Delfi andmetel on Varrakul veel homme klubi juhtidega plaanis koosolek, kus tehakse lõplik otsus, mis Varrakust edasi saab, kuid Kairyse tulek peaks sellest hoolimata olema kindel.

"Meeskonna tulemused pole rahuldanud. Kuid mõtted [treenerivahetuse vajalikkuse kohta] tekkisid viimase mängu ajal," teatas Kalevi president Ivar Valdmaa Õhtulehele, ent tõdes, et treenerivahetust pole veel toimunud. "Klubi juhatus koguneb homme hommikul, seal võtame vastu lõpliku otsuse."

Varraku viimaseks mänguks Kalev/Cramo eesotsas jäi pühapäevane kaotus Nižni Novgorodile.

Donaldas Kairys on 40-aastane leedulane, kes on varem juhendanud ka mitut Ühisliiga klubi: abitreeneriks on ta lisaks Leedu koondisele olnud ka Lietuvos rytase, Himki, Lokomotiv-Kubani ja Moskva CSKA juures, peatreeneriks Minski Tsmoki juures. Lisaks on Kairys juhendanud ka Riia ASK-d ja Slupski Czarnit.