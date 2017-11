Välismaal kasvatatakse korvpallureid, Audenteses head inimest

Indrek Visnapuu. Foto: www.joosepmartinson.com

Aivar Kuusmaa sõnul on treenerid omavahel arutanud, kas Audentes on 18–19-aastastele korvpalluritele õige koht. „Äkki oleks õigem, kui Audenteses oleksid 14–17-aastased, aga vanemad harjutaksid juba koos meestega?” lausus Kuusmaa. „Samas ei saa ma aru Kalev/Cramost: miks nad võtavad enda juurde noori, kes pole veel valmis mängijad? Nende pikkade reisidega graafik on nii keeruline, et paratamatult treeninguprotsess lonkab. Noorte jaoks on see halb. Nemad võiksid olla meeskondades, kus nad saavad pidevalt trennis tööd teha.”