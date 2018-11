Valga/Valka korvpallimeeskond vallandas peatreeneri

42-aastane Karpenko töötab hetkel ka Kasahstani korvpallimeeskonna peatreenerina. Mullu juhendas ta ka VTB Ühisliigas mängivat Astanat.

"Meie hooaeg on alanud ebaõnnestunult ning tuleb tunnistada, et peatreener Misus ei suutnud meeskonna potentsiaali avada. Selleks, et hooaeg päästa, tuli teha muudatus," teatas klubi juhtkonda kuuluv Valka linnapea Vents Armands Krauklis, kirjutab Delfi.lv.



Varem Liepaja meeskonda juhendanud Misus sai ametis olla vaid kaks ja pool kuud.



Karpenko avamäng Valga/Valka peatreenerina on sel reedel, kuid kodus mängitakse Ventspilsiga.