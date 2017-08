Valga-Valka sõlmis lepingud Rain Raadiku ja Sander Saarega

Valga-Valka/Maks&Moorits korvpalliklubi on sõlminud aastase lepingu Rain Raadikuga, kaheks hooajaks liitub meeskonnaga Sander Saare.



28-aastane Rain Raadik ehk „Radža” mängis Valga meeskonnas ka eelmisel hooajal. Sel suvel oli 208 sentimeetri pikkune keskmängija ka üks Eesti korvpallikoondise kandidaatidest, kuid vaatamata 6-kilosele kehakaalu kaotusele meest meeskonda ei valitud. Raadik on oma korvpallikarjääri jooksul esindanud Eestit nii noortekoondises kui ka mänginud BC Kalev Cramo ridades.

„Mul on väga hea meel mängida meeskonnas, mida juhib Kristaps Zeids. Ta on 110 protsenti pühendunud korvpallile ning teeb tööd suure entusiasmiga,“ sõnas Raadik, „Meeskonnas on palju uus inimesi ning kõik töötavad täiel jõul alates esimesest treeningust.“

Rain Raadik viskas mullu Läti meistriliigas keskmiselt 16 mängu kohta 7,5 punkti ja võttis 6,3 lauapalli. Alexela Korvpalli Meistriliigas viskas Raadik keskmiselt aga 6,2 punkti ning võttis 6,3 lauapalli.

Meeskonnaga liitus ka 23-aastane Sander Saare, kes on varasemalt mänginud kõikides Eesti noortekoondistes ning võtnud osa A- ja B-divisjoni Euroopa meistrivõistlustest. Talendikas mängija tegi oma debüüdi 2012/13 hooajal, kui mängis korvpalliklubi Hito meeskonnas. Hiljem on mees olnud nii Rapla korvpalliklubi kui ka Tarvase meeskonnas. Eelmisel hooajal mängis Saare TTÜ meeskonnas, pääsedes 18 mängu kohta väljakule keskmiselt 18 minutiks. Mängija viskas siis keskmiselt 3,8 punkti ning võttis 1,4 lauapalli.

„Eelmine hooaeg ei olnud mulle väga edukas minu põlvevigastuse tõttu. Nüüd aga olen vigastusest paranemas ning juba ka meeskonnaga treenimas. Olen väga tänulik, et Valga andis mulle võimaluse tagasi võistlustulle astuda,“ rääkis Saare Valga-Valkaga liitumisest.

Peatreener Kristaps Zeidsi sõnul on väga positiivne, et meeskonnaga on liitunud kaks motiveeritud mängijat, kes töötavad kõvasti igal treeningul ja soovivad ise jõuda korvpallis uuele tasemele.

Valga-Valka on varasemalt teatanud, et klubi on sõlminud kaheaastase lepingu lätlasest tagamängija Edgars Lasenbergsi ja ääremängija Elvijs Miculisiga. Meeskonnas on sel hooajal ka eestlane Robert Peterson, lätlane Kristaps Miglinieks ja leedukast tagamees Ernestas Bružas.

Korvpalliklubi treenib kaheaastase lepingu sõlminud peatreener Kristaps Zeids. Klubi toetab manager Janis Tiltins ja varasemalt Prantsusmaa meeskondadega töötanud füsioterapeut Ervins Dzalbs. Lisaks on meeskonnal treener Jekabs Grinbergs.