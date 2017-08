Valga-Valka palkas ekskalevlase

Valga-Valka/Maks&Mooritsa korvpallimeeskonnaga liitub esialgu aastase lepingu sõlminud 22-aastane tagamängija Egert Haller, kes eelmisel hooajal mängis nii USAs kui ka hiljem samal hooajal BC Kalev/Cramo ridades.

192 sentimeetri pikkune Haller põrutas eelmisel aastal õppima ning palli põrgatama USAsse Faulkner Universitysse, mängides USA ülikooliliigas NAIA. Jaanuaris naasis mees tagasi Eestisse ning liitus BC Kalev/Cramo meeskonnaga. Oma karjääri jooksul on ta esindanud Eestit ka U16 ja U18 koondistes.

„Egert on noor korvpallur, kes on füüsiliselt väga tugev ning väljakul väga võimekas. Temas on tahet mängida väga kõrgel tasemel korvpalli ning pärast üht testnädalat otsustasime temaga lepingu sõlmida,“ selgitas Valga-Valka peatreener Kristaps Zeids.

Valga-Valka on varasemalt teatanud, et meeskond on sõlminud kaheaastase lepingu lätlase Edgars Lasenbegrsi, Elvijs Miculitsa ja eestlasest Sander Saarega. Klubis jätkavad kohalikud mängijad Robert Peterson ja Rain Raadik, kes mängisid Valga-Valka eest ka eelmisel hooajal. Ääremängijana on platsil leedukas Ernestas Bružas, kuid meeskonna üheks potentsiaalsemaks meheks peetakse 27-aastast Läti korvpallurit Kristaps Miglinieksi.

1. augustist alanud treeningperioodiks on liitunud treeninguteks ka Valka korvpalliakadeemia parimad mängijad. Klubi on kaheks aastaks sõlminud lepingu peatreener Kristaps Zeidsiga.