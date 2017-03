Valga-Valka lõpetas Läti liiga hooaja suure allajäämisega

Kaksiklinna korvpallimeeskond BC Valga-Valka lõpetas Läti meistriliiga hooajal suureskoorilise kaotusega Liepaja/Triobetile 85:108.

Tõsiseid raskusi oli meeskonnal kaitses, vastased viskasid juba kolme veerandajaga 88 punkti. Suurepäraselt realiseerisid Liepaja mängijad kaugviskeid 18/36. Resultatiivseimana kogus Artjoms Butjankovs lõpuks 22 punkti.

Valga-Valka poolel oli 21 punktiga suurim skooritegija Viljar Veski, kes tabas kaugelt 5/9. Renato Lindmets lisas 17 punkti ja 7 lauapalli.

Kaksiklinna meeskond on Läti liiga põhiturniiril viimasel 10. kohal. Hooaja 18st mängust võideti vaid kolm. Ehkki endal enam mänge pole, püsib lootus tõusta eelviimaseks. Liigatabeli üheksandal Läti Ülikoolil (5/24) on veel mängida kolm kohtumist ja kui nad need kõik kaotavad, kukuvad võiduprotsendilt Valga-Valka seljataha. Läti Ülikoolil on mängida Ventspilsi, Ogre ja Jurmalaga.