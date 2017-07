Vabaagent Arnold Mitt taastub raskest põlvevigastusest

19-aastane ja 211 cm pikkune Arnold Mitt lasti Itaalia tippklubi Reggio Emilia juurest vabaks, kuid enne uue klubi hankimist tuleb noormehel taastuda raskest vigastusest.

Mitt avaldas usutluses Õhtulehele, et ei tea veel, mis teda ees ootab. "Praegu ei saa veel midagi kindlat öelda. Mingisugused variandid on, aga neist on veel vara rääkida."

Klubiotsingutele paneb põntsu tõik, et mullu detsembris sai Mitt karmi trauma. Nimelt vigastas ta kuu alguses põlve ristatisidemeid, mis rebenesid täielikult.

"Reggiosse minek oli parim samm, sain väga hea kogemuse," arvab Mitt, kes õppis enda sõnul Itaalias kõige rohkem korvi all mängimist.

