Uut nägu Rapla alles mõtleb, keda veel palgata

Võrreldes mullusega on kõige rohkem muutunud korvpallimeeskonna kaks kõige olulisemat lüli - mängujuht ja tsenter. „Eelmisel hooajal oli meil mängujuhi kohale panna kolm heal tasemel mängijat. Tänavu on aga Nolan Cressler ja tema vahetusmeheks noor Gregor Ilves," märkis Rapla AVIS Utilitase peatreener Aivar Kuusmaa. „Ilves on küll tubli, kuid see liin on meil ikkagi veidike nõrgem."