Eile ilmus jaanuarikuu ajakiri Basketball, mis oma sisult on noorte eri. Oli palju kõlapinda leidnud BSBC turniir, samas on suvel ees mitu olulist noorte EMi, neist eestlaste suurim fookus kodus peetaval U18 EMil, mille alagruppide loosimine toimub täna Münchenis.

Basketball jätkab seerialooga „Noored mängujuhid Tiit Soku positsioonil". Sedakorda on luubi alla U18 koondise tagamehed Kristian Kullamäe ja Hugo Erkmaa.

Esimeses numbris lahkas seeria autor Andri Zee Norman Käbinit ja Siim-Markus Posti, U20 koondise tagaliini mehi. Ka järgmised kuus point-guard’i on välja valitud.

Autor juhatab sisse: „Uurime, kuidas iseloomustavad nad teineteist ise, millist „abi“ on anda sõpradel-tiimikaaslastel Sander Raiestel, Carlos Jürgensil ja Ron Arnar Pehkal ning palume scouting’u teha Indrek Ruudul.

Lisagem veel, et mõlemat on eri mängijaperioodidel peetud n-ö mitte puhtaks mängujuhiks. Kaasaegse korvpalli tagamängijakontseptsioon aga liigub järjest rohkem selles suunas, et hea tagamängija võiks suuta teha kõike, mida tagaliin mängijalt nõuab – teha ise teravust, mängida pick and roll’i, sööta, visata ja vajadusel ka ilma pallita tööd teha.

Intervjuus uurime ka seda, kellena mängijad end ise eeskätt tunnetavad.

Kristian Kullamäe Foto: Madis Veltman

KRISTIAN KULLAMÄE

Milline mängija sa enda arvates täna oled?

Arvan, et olen üpriski palju muutunud seal Saksamaal selle poole aastaga. Tunnen, et mu roll on aidata platsi peal kaaslasi ja olla liider, nii moraalselt kui ka mänguliselt; juhendada teisi; anda õigel ajal söötu; kui võistkond jääb hätta, juhtida kogu meeskonda tagasi ree peale.

Kui vanasti võib-olla oli oluline, kuidas saaks ikka hästi palju punkte visata, siis praegu tunnen tõesti, et olen väljakul eeskätt just mängujuht.

Kui saaksid parandada sõrmenipsuga ühte mänguelementi oma mängus, mis see oleks?

Võib-olla see kõlab imelikult, aga kaugvise. Kuna minu tugevus on pigem teravus, siis mida parem vise on tagant, seda lähemalt peab kaitsja mind katma, mis annab mulle teravuseks järjest rohkem võimalusi – ja selle pealt saab siis mängu ehitada.

Viskega püüan praegu tööd ka teha, selle kasvamisega on visketehnika natuke ära lagunenud, on targemad mulle öelnud. Õige rütmi tagasisaamiseks peab nüüd tööd tegema.

Milline mängija ja inimene on sinu silmade läbi tiimikaaslane koondises, Hugo Erkmaa?

Tal on päris tugev selline scoring mentality, samas suudab ta raskel hetkel ka liidrirolli enda peale võtta. Väga mitmekülgne – võib mööda minna, kolmest visata ega tundu eriti ka selline põdejatüüpi vend olevat, kui mõni mööda läheb.

Inimesena tundub esmalt selline väga vaikne ja omaette, aga kui õiged inimesed on ümber, võib olla vägagi rõõmus ja avatud, teha nalja – mõnus sell, mulle meeldib!

Kui panna teie U18 koondis joonele ja teha korralik joonejooks, kes võidaks?

Ee ... Eric Schmalz võidaks!

Kes oleks teine?

Mina oleksin teine!

Sander Raieste, pikaaegne sõber ja tiimikaaslane:

Tema tugevuseks on see, et ta on valmis haarama liidrirolli ega karda pingelistel hetkedel viskeid enda peale võtta. Samas keeb vahel ikka üle ka, kui närvid vastu ei pea. Tegelikult on tal ka hästi hea vise, ehkki see BSBC-l välja ei paistnud – ta on Saksamaal tegelikult päris palju tugevamaks saanud ja sellest tingituna on visketehnika veidi muutunud. Tean, et ise peab ta enda nõrkuseks veel näiteks otsuste tegemise oskust väljakul. Aga Kullaga on meil tõesti ikka hea klapp – tema õpetab mulle seda kossuasja ja mina üritan talle niisama elu õpetada.

Millised viis sõna sul Kristianiga esmajoones assotsieeruvad?

Jobu, 222, vennas, Tartu Rock ja Räägupesa. Viiest sõnast üks on küll arv, aga see on meile erilise tähendusega. Tartu Rock sellepärast, et eks Kuld oli meil Audenteses pea ainus suur Rocki fänn ja ta sai ainult puitu (puid alla – toim) kõigilt selle eest: sealt tuleb Tartu Rock! Ja Räägupesa, kuna ma ei teagi, mida me elus rohkem oleme koos teinud, kas käinud kossutrennis või Räägupesas burksi söömas – ja kossu oleme ikka päris palju mänginud.

Hugo Erkmaa Foto: Madis Veltman





HUGO ERKMAA

Kas treeneri poeg olemine teeb sinu meelest korvpalluriks olemise kergemaks või raskemaks?

Minu jaoks on see kõva pluss ja teeb asja kergemaks, kuna siis, kui tema käe all mängisin, pööras ta mulle ikka päris palju tähelepanu, seletas ja õpetas kogu aeg, see kõik aitas kiiremini areneda.

Millisel positsioonil mängimine meeldib sulle endale kõige rohkem?

Combo-guard’i positsioonil. Ei oskagi öelda, kumb positsioon rohkem meeldib. Kõik oleneb sellest, kuidas ennast tunnen ‒ kas tahan rünnata ja teravust luua või mängu ohjes hoida ja juhtida. Pigem meeldib mängujuhi roll rohkem – siis saan ise palli kontrollida, valida rünnakulahendusi, kombinatsioone jne.

Milline mängija sa tahaksid olla?

Tahaksin olla selline, kes teeb kõike – skoorib, söödab, võtab lauda, kaitseb, juhib mängu. Arvan, et sellist mängijat oleks päris raske katta.

Milline mängija ja inimene on sinu silmade läbi tiimikaaslane koondises, Kristian Kullamäe?

Noorteklassides sai palju teineteise vastu mängitud. Kristian on normaalne tüüp, viskab nalja, võtab korvpalli täie tõsidusega kogu aeg (palun sõnapaar „kogu aeg“ sisse jätta, see on meil omavaheline asi).

Milline inimene on Hugo Erkmaa? Millised asjad huvitavad korvpalliväliselt?

Korvpalliväliselt olen ka üsna spordi poole kaldu, jälgin teisi spordialasid ja meeldib võimaluste piires ka ise uusi alasid proovida. Vaatan palju filme ja kuulan muusikat. Itaalias olles olen hakanud rohkem Eesti muusikat kuulama.

Carlos Jürgens, pikaaegne sõber ja tiimikaaslane:

Hugo võib inimesena tunduda kinnine. Suhtlemine pole just tema trump, ehkki tegemist on tegelikult hea sõbraga. Tean Hugot juba 11‒12 aastat, tunneme end teineteise seltskonnas väga mugavalt ja oleme ikka omajagu pahandustega hakkama saanud. Tal on väga hea – ja tasub mainida, et ka veider – huumorisoon. Positiivne tüüp, kuid ei näita seda tihtipeale välja. Tark ja kõrge IQ-ga – ka koolis paistis silma teistest kiiremate lahenduste ja teistsuguse mõtlemisega.

Indrek Ruut, korvpallitreener ja endine korvpalliliidu noortekorvpalli juht:

Hetkel tundub Hugo mulle Kullamäega võrreldes täpselt vastandlik mängija. Kui Kullamäe on pigem seda tüüpi, kes vajab platsil vabadust ja oskab seda ka ära kasutada, siis Erkmaa on selline n-ö treeneri mängija – väga kindel vend, kes samas ei ole tugev mitte improvisatsioonis, vaid teeb pigem mööda joont, kindla peale, treeneri joonise järgi. Samas võib see tuleneda sellest, kuidas ta on seni mänginud, ega pruugi tähendada, et see creativity on tas puudu.

Paistab, et närvid on head ja ta on vaimselt tugev. Kõva tööloom, nagu Kuperjanovi sõdur heas mõttes. Kaitses väga hea – BSBC-l oli kindlasti Eesti tiimis üks parimaid kaitsjaid – just palliga meest kattes.

* * *

Toogem ära ka sarja nelja esimese mängujuhi detailse scouting'u kogusummad: Kullamäe 74, H.Erkmaa ja N.Käbin 72, S.-M.Post 65.