USA üliõpilasliigas debüüti tegev Matthias Tass valmistub uueks hooajaks Austraalias ja Uus-Meremaal

Sügisel oma debüüthooaega USA üliõpilasliigas NCAA alustav keskmängija Matthias Tass saab enne võistlusmängude algust tublisti reisida, kui Saint Mary’s Gaelsi meeskond siirdub kontrollturneele Austraaliasse ja Uus-Meremaale.

Augusti esimesel nädalal algav 12-päevane turnee algab Uus-Meremaalt ning edasi siirdutakse Austraaliasse – esmalt Melbourne’i, seejärel põigatakse läbi Tasmaania saarelt ning tuur lõpetatakse Sydney’s, vahendab Korvpall24.

Rekordhooajal 2016/17 oli tiimis ühel hetkel seitse Austraalia korvpallurit ning aastatel 2009-13 esindas ülikooli ka NBA staar ning 2016. aasta NBA meister Matthew Dellavedova, kes 2012. aastal teenis WCC konverentsi parima mängija tiitli ja kelle särginumber 4 on ülikoolis külmutatud.

Gaelsi peatreener Bennett on ülikooli veebilehele mõnda aega tagasi Tassi kommenteerinud sõnadega: “Matthias on väga mitmekülgne korvialune mängumees, kes tunneb ennast rünnakul mugavalt nii “pukis” selg ees kui perimeetril nägu ees tegutsedes. Tal on head käed ja korralik jalgade töö ning kõrge korvpallialane IQ. Me ootame väga teda oma ülikooliprogrammi.”