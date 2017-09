USA-s ülikoolidega tutvuv Matthias Tass: treeningtingimused on siin ulmeliselt head

Eesti üks lootustandvamaid keskmängijaid Matthias Tass viibib praegu Ameerika Ühendriikides, kus tutvub kahe ülikooliga - Georgia Techiga Atlantas ja St. Mary`ga San Franciscos.

Ühendriikidesse jõudis Tass juba laupäeval. Esmalt kohtus 18-aastane eestlane Georg Techi ülikooli treenerite ja personaliga ning tutvus sealse spordikompleksiga, kirjutab basket.ee.

"See on ikka hoopis teine teema, kuidas siin mängijate eest hoolitsetakse. Näiteks eraldi on mängu- ja treeningsaal. Treeningsaali laes on masin, mis ütleb, kui kõrge kaarega sa viskad ja annab infot, kui palju peab viset muutma, et rohkem viskeid tabaksid."

Noormees lisas, et olemas on absoluutselt kõik, millele mõeldagi oskaks. "Riietusruumide kõrval on vaba aja veetmise keskus. Samuti ka koht, kust saab kõik vajalikud toidulisandid."

Igal treeningul on kohal umbes 10 personalitöötajat, kes aitavad programmi võimalikult professionaalselt ja sujuvalt läbi viia.

Edasi lendab sel hooajal BC Kalev/Cramo hingekirja kuuluv Tass San Franciscosse, et sealse St. Mary ülikooliga tutvuda.